EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 13.06.2022? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @BpmmMarek: Św. Antoni używał własnego języka po to, by głosić zmartwychwstanie Chrystusa, chwalić Boga, podnosić na duchu przygnębionyc…

RT @Abp_Gadecki: W Poznaniu trwa Marsz dla Życia pod hasłem „Jestem, żyję, kocham!”. O godz. 15:45 wyruszył on z pl. A. Mickiewicza w kieru…

Link do programu: https://t.co/DpyjNQ1LHW (19:45-24:45) https://t.co/bHd6FjjIvI

W dzisiejszym wydaniu #MZaN @ReligiaTVP rozmowa z @Abp_Gadecki m. in. na temat pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Zakopanego w 1997 roku i wizyty polskich hierarchów Kościoła katolickiego w Ukrainie.

RT @Pontifex_pl: Kochać to nie tylko chcieć dobra i czynić dobro, ale przede wszystkim, u podstaw, przyjmować innych, robić miejsce dla inn…

Po modlitwie #AniołPański, @Pontifex_pl odniósł się do beatyfikacji s. M. Paschalis Jahn i jej 9 Towarzyszek: "Niech ich wzór wierności Chrystusowi pomoże nam wszystkim, a zwłaszcza chrześcijanom prześladowanym w różnych częściach świata, odważnie dawać świadectwo Ewangelii". https://t.co/oggtEv0u3h

"Bóg, w którym każda osoba żyje dla drugiej, a nie dla siebie, wzywa nas do życia z innymi i dla innych" - powiedział @Pontifex_pl w rozważaniu przed modlitwą #AniołPański. https://t.co/PTKTKxzaPf

RT @GoscWroclawski: Od 11.30 zapraszamy na Mszę św. w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Będzie to dziękczynienie za beatyfikację sióstr…

RT @bpmsolarczyk: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej zachęca nas do refleksji nad tajemnicą BOGA: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO. Otrzymaliśm…

Uroczystość Najświętszej Trójcy

#BibliaNaDziś: "Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy" (J 16, 12-15). https://t.co/awXiASF28L