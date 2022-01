EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 13.01.2022? Sprawdź u nas

EpiskopatNews na swoim profilu na Twitterze napisał 13.01.2022: ""#BibliaNaDziś: "Przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony" (Mk 1, 40-45). "".

#BibliaNaDziś: "Przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony" (Mk 1, 40-45).

20 lat temu Polska otrzymała specjalny przywilej. Od 12 stycznia 2002 r. za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy w całej Polsce można uzyskać odpust zupełny. Z prośbą o to zwrócił się do Stolicy Apostolskiej kard. Józef Glemp. https://t.co/Egre9cvReZ

RT @JasnaGoraNews: #zKronik 12 I 1953r. ogłoszony kardynałem 29 XI 1952r. konfrater Zakonu #Paulini abp Stefan #Wyszyński miał w tym dniu o…

RT @rzecznikKEPpl: Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzony od 18 do 25 stycznia, będziemy przeżywali pod hasłem „Zobac…

RT @Pontifex_pl: Wiele osób, również z powodu pandemii, przeżywa dramat braku pracy pozwalającej na spokojne życie. Często prowadzi to ich…

Zdjęcia z konferencji prasowej @agencja_KAI z okazji 25. #DzieńJudaizmu w Kościele katolickim w Polsce są dostępne na #Flickr #EpiskopatNews. https://t.co/XJsbmGVgDc https://t.co/bpSkIx6UyT

Prof. Jan Grosfeld: #DzieńJudaizmu jest po to, by dawać Kościołowi tę głębię, która pozwala unikać herezji [...] To pewne zabezpieczenie dla zdrowej wiary [...] Trzeba zmieniać mentalność ludzi w Kościele, wyciągać bogactwa stare i nowe. Nie będzie owoców, gdy nie będzie korzeni. https://t.co/iMpVmwGY1t

Naczelny Rabin Polski #MichaelSchudrich przed #DzieńJudaizmu: Widzę dwa wyzwania - pogłębienie i rozszerzenie dialogu katolików i wyznawców judaizmu oraz współpraca w przestrzeni społecznej. https://t.co/RH752hUOcM

#BpMarkowski: Obchody 25. Dnia Judaizmu mają miejsce w Poznaniu. To nie przypadek, ponieważ metropolita poznański @Abp_Gadecki jest pomysłodawcą i inicjatorem tego dnia w Kościele katolickim w Polsce [...]

Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach #DzieńJudaizmu! https://t.co/w4l3vv1369

#BpMarkowski przed #DzieńJudaizmu: nie chodzi tylko o celebrację, ale o pokazanie głębokich związków, jakie łączą Kościół katolicki z judaizmem. To jest cała historia zbawienia. https://t.co/prAFInmXe5

Bp Rafał Markowski: w tym roku obchodzimy srebrny jubileusz obchodów Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. To skłania do refleksji nad tym, co w tym czasie osiągnęliśmy. https://t.co/Z6bgvJ8WHK

RT @BpIgnacyDec: Jezus czyniąc ludziom dobrze, nie oczekiwał od nich wdzięczności. Zwykle udawał się na miejsca pustynne i modlił się. Prag…

Dziś o godz. 12:00 rozpocznie się konferencja prasowa @agencja_KAI z okazji 25. #DzieńJudaizmu. Wezmą w niej udział: bp Rafał Markowski, Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, prof. Jan Grosfeld, członek Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem.

Transmisja: https://t.co/B9CeuYmt94 https://t.co/u3lsPUdZXz

RT @RadioWarszawa: 6⃣9⃣ lat temu prymas Wyszyński wszedł do kolegium kardynalskiego. Papież Pius XII nadał mu godność kardynała – najwyższą…

Wraz ze św. Józefem cieślą, prośmy Pana, aby dzisiejszy świat był coraz bardziej wrażliwy na ludzką i duchową wartość pracy – powiedział @Pontifex_pl w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej #AudiencjaGeneralna. https://t.co/wEz8kLWVCQ https://t.co/gHHEo0tLJ4

RT @sdmgrzegorz: Ewangelia Jezusa to głoszenie i nauczanie, to kilometry dróg pokonywanych w trosce o ludzi żyjących w kolejnych miastach i…

RT @CaritasPolska: Szpital w Krasnymstawie dostał dodatkowy respirator transportowy sfinansowany dzięki akcji Caritas Polska #WdzięczniMedy…

RT @bpAndrzejCzaja: Od 18 do 25 stycznia przeżywać będziemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku towarzyszy mu hasło zaczerpni…

RT @bpmsolarczyk: Wierność BOGU i wytrwałość w ofiarnym przeżywaniu Wiary nie mogą być sprowadzone tylko do zewnętrznych form zaangażowania…

RT @pdm_missio: Przypadająca 150. rocznica urodzin bł. o. Pawła Manny (16 stycznia) stała się okazją do międzynarodowych spotkań formacyjny…

