EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 12.10.2021? Sprawdź u nas

#BibliaNaDziś: "Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste" (Łk 11, 37-41). https://t.co/foErlrwcpu

[email protected]_Gadecki: Z jednej strony zakorzeniamy się w to, co dawne, w to co dotyczy grobu św. Piotra, gdzie odprawialiśmy Mszę św., a z drugiej strony w to, co jest nowe, co dokonuje się i domaga się każdego czasu odnowy, to właśnie ten duch, który płynie z Soboru Watykańskiego II. https://t.co/NsBE4qcugy