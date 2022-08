EpiskopatNews na Twitterze! Jakie są ostatnie tweety z 11.08.2022? Sprawdź u nas

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @sdmgrzegorz: Bóg, niestrudzony w przebaczaniu, nie odrzuca od siebie nawet największych grzeszników. Tęskni za powrotem do łaski każdeg…

RT @Abp_Jozef: Przebaczyć z serca drugiemu człowiekowi oznacza, że uczniowi Chrystusa obce jest pragnienie zemsty i odwetu. On nie potrafi…

Wspominamy dzisiaj Najświętszą Maryję Pannę Świętolipską, Matkę jedności chrześcijan. Obraz Maryi Panny Świętolipskiej znajduje się we wsi Święta Lipka, położonej na Warmii, w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia NMP. https://t.co/kT7D9bLh4Y

RT @ArchiGdansk: „Jesteśmy dziećmi Bożymi” - to zawołanie pasterskiej posługi biskupa Piotra Przyborka, który w sobotę 20 sierpnia w archik…

W imieniu Archidiecezji Zagrzebskiej pragnę wyrazić wobec Kościoła w Polsce oraz rodzin ofiar nasze najszczersze kondolencje oraz naszą bliskość – napisał kard. Josip Bozanić, arcybiskup Zagrzebia, w kondolencjach do @Abp_Gadecki.

Życzę wam, aby okres wakacji był dla was czasem odpoczynku, ale również okazją do ożywienia więzi z Bogiem i z ludźmi – powiedział @Pontifex_pl w pozdrowieniach do pielgrzymów polskich podczas środowej #AudiencjaGneralna. https://t.co/ovF5sXKTV6