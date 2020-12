Episkopat zabrał głos ws. szczepień. „Obowiązek troski o dobro bliźniego i dobro wspólne"

Ofiara księdza pedofila pisze list do papieża Franciszka w sprawie abp. Gądeckiego. "Arcybiskup Gądecki nic w mojej kwestii nie zrobił"

Janusz Szymik, ofiara księdza pedofila Jana Wodniaka pisze list do papieża Franciszka. Oskarża w nim arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o to, że nie podjął żadnych działań w jego sprawie. - Arcybiskup Gądecki nic w mojej kwestii nie zrobił, a ex lege powinien 1 czerwca 2019 r. powiadomić stosowną Kongregację. Nie postąpił jak człowiek sumienia. W polskim Kościele pokrzywdzeni nie mają dla biskupów znaczenia - czytamy w liście.