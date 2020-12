Engelberg 2020. Wyniki i relacja niedzielnego konkursu Pucharu Świata. Żyła na podium, dublet Graneruda

Aż dwa metry na sekundę wiatru w plecy i skok na odległość 131,5 metra – Piotr Żyła prowadził po pierwszej serii na Gross-Titlis-Schanze. Znalazł nawet sposób na Halvora Egnera Graneruda. Norweg doleciał aż do 141 metra, ale złe lądowanie zrzuciło go na trzecią pozycję.

W takich samych warunkach co Żyła pierwszą próbę wykonał Dawid Kubacki. Po sobotnim konkursie mógł czuć niedosyt, w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu był siódmy, we wczorajszym skoku w 1. serii skoczył 130,5 metra, ale zastanawiać może lądowanie. Bardzo niepewne ze względu na solidny wiatr w plecy, Kubackiego wręcz zrzuciło z wysokości przelotowej na zeskok. Efekt? Ponad 25 punktów bonifikaty. Aż taka liczba dodanych punktów w miniony weekend w Szwajcarii zdarzała się bardzo często (w drugiej serii Michael Hayboeck miał aż 30 dodanych punktów). – Od kiedy pamiętam, to w Engelbergu zawsze wiało z tyłu – mówi Martin Schmitt, ekspert Eurosportu, niegdyś świetny skoczek. W drugiej serii „Mustaf” leciał spokojniej. Mimo dobrej prędkości na rozbiegu uzyskał tylko 128 metrów. Konkurs skończył na 8. miejscu. – Skoki były lepsze niż metry, jakie z nich uzyskiwałem – mówił w rozmowie z Eurosportem. Przed Kubackim ważne dni, bowiem niedługo jego żona urodzi mu córkę.