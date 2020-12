Engelberg 2020. Wyniki i relacja konkursu. Kamil Stoch wraca na podium PŚ. Czterech Polaków w dziesiątce

Puchar Świata w Niżnym Tagile, czyli rosyjska przystawka przed MŚ w lotach, która nie wszystkim pasuje

Niżny Tagił to trzeci przystanek w Pucharze Świata. Ale opuszczą go m.in. Kamil Stoch i Dawid Kubacki, którzy przygotowują się do mistrzostw świata w lotach za tydzień.