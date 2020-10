Emocje na Giro d’Italia do ostatniej sekundy. 24-letni Brytyjczyk Tao Geoghegan Hart wygrał włoski wielki tour

Po matematycznych wyliczeniach okazało się, że lepszy bilans ma tutaj Hindley i to Australijczyk startował jako ostatni na trasę niedzielnej czasówki. - Umrę na rowerze, by utrzymać tę koszulkę - deklarował Jai Hindley. Ale Australijczyk, choć dawał z siebie wszystko, nie dał rady pokonać Brytyjczyka.

A już wydawało się, że to nie jest dobry wyścig dla zespołu INEOS Grenadiers. Jeszcze w pierwszym tygodniu rywalizacji z Giro wycofał się lider, Geraint Thomas, poszkodowany w kraksie. Wydawało się, że brytyjska ekipa jest w wielkich tarapatach. Szybko nastąpiła jednak reorganizacja celów i Grenadiersi rzucili się po etapowe zwycięstwa. Z wielkim sukcesem, bo w sumie wygrali aż siedem etapów, czyli jedną trzecią ze wszystkich rozegranych. To był niewątpliwie wyścig Filipo Ganny, od niedawna mistrza świata w jeździe indywidualnej na czas. Włoch wygrał wszystkie trzy czasówki, do tego dorzucił zwycięstwo w górach. Górski etap wygrał też Jhonatan Narvaez, a potem dwa razy triumfował Tao Geoghegan Hart. 25-letni Brytyjczyk dodatkowo po cichu piął się w klasyfikacji generalnej już w drugim tygodniu, by w trzecim zameldować się w czołówce.