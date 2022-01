Emmanuel Macron w PE m.in. o "obronie praworządności". Europoseł Hermann Tertsch: "Zamiast bronić Polski, znów szuka Pan winnych"

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku, prezydencja w Radzie Unii Europejskiej będzie należała do Francji. W związku z tym, Emmanuel Macron wygłosił w PE przemówienie, w którym zawarł najważniejsze dla niego cele i zamiary. Jak zapowiedział, "Paryż będzie bronił praworządności". Poza tym w centrum wystąpienia znalazły się tematy takie jak dostęp do aborcji oraz ochrona środowiska.

Przemówienie spotkało się z ostrą polemiką ze strony eurodeputowanych francuskich, ale także reprezentujących inne państwa. Hiszpański europoseł partii VOX Hermann Tertsch zarzucił Macronowi wystąpienie pod kampanię wyborczą we Francji, brak odniesienia do największych problemów, z którymi mierzy się Europa, oraz zlekceważenie zagrożenia płynącego ze Wschodu.

– Gratulacje, Panie prezydencie Macron, udało się Panu teraz przekonać wiele milionów Europejczyków, że Europa, której chcą, jest zupełnym przeciwieństwem tej pańskiej, która z taką arogancją i wyższością przemawia w Parlamencie Europejskim. W dodatku to niesłychane, aby nadużywając czasu wystąpienia aż do 39 minut - przeprowadzać swoją kampanię wyborczą w tym miejscu za pośrednictwem Parlamentu – wskazał Tertsch.