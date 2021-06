Emmanuel Macron chce, by język francuski zastąpił angielski jako oficjalny „język roboczy” Unii Europejskiej

Brytyjska minister spraw zagranicznych w gabinecie cieni Lisa Nandy powiedziała niedawno, że rząd Borisa Johnsona „zaginął w akcji” w kwestii kontroli granicznych w Irlandii Północnej.

- Musimy uporządkować granicę na Morzu Irlandzkim, nie dlatego, że nakazał nam to prezydent Joe Biden, ale dlatego, że powoduje to absolutne spustoszenie w Irlandii Północnej i jesteśmy odpowiedzialni za to, by to jak najszybciej naprawić – powiedziała Sky News.