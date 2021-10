Emirates zabiorą w przestworza przesłanie Expo 2020 w Dubaju specjalnie pomalowanym samolotem.

Emirates, główny partner i oficjalne linie lotnicze Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju, zaprezentowały przyciągające spojrzenia malowanie samolotu A380, które będzie szerzyć przesłanie EXPO na świecie.

Linie zrezygnowały z tradycyjnych biało-złotych barw na rzecz niebieskiej, wielkoformatowej grafiki w żywych kolorach: zielonym, pomarańczowym, różowym, fioletowym i czerwonym. Grafika biegnie wzdłuż kadłuba aż do ogona i stateczników, przeplatając się z charakterystycznym logo Expo 2020 w Dubaju w kształcie pierścienia. Na obu bokach kadłuba A380 znajdują się specjalne napisy „Dubai Expo” oraz „Be Part of the Magic”. Na osłonach silników umieszczono również napisy z przesłaniem Expo 2020 w Dubaju oraz z datą wydarzenia.

Ponadto, na bokach samolotu widnieje wizerunek odważnej kaskaderki, która stanęła na Burdż Chalifa, stewardesa trzyma tabliczkę z napisem: „See you there” oraz „Dubai Expo Oct-Mar 2022”.

Nowy wygląd A380 został zaprojektował oraz stworzył wewnętrzny zespół Emirates. Najpierw samolot oczyszczony z farby, potem naniesiono jedenaście kolorów. Do nakładania farb wykorzystano metodę „wild spray”, elektrostatyczne pistolety natryskowe i konwencjonalne pistolety lakiernicze, zużyto ponad 2500 m2 materiału do kreślenia i maskowania. Proces malowania i nanoszenia kalkomanii trwał 16 dni i pochłonął 4 379 godzin.