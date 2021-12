Emerytury stażowe. Prezydent Duda składa własny projekt. Co proponuje? OPRAC.: Hubert Rabiega

fot. pixabay

Prezydent Andrzej Duda skierował we wtorek do Sejmu projekt ustawy dotyczącej emerytur stażowych. Prezydent proponuje w nim, by na wcześniejszą emeryturę, po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy, można było przechodzić po 39 latach pracy w przypadku kobiet oraz po 44 latach pracy w przypadku mężczyzn. Jest też dodatkowy warunek.