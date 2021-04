Emerytura z ZUS: Epidemia koronawirusa wpłynie na wysokość przyszłych emerytur. Będą wyższe. Jak to wyliczyć? Kto będzie mógł skorzystać?

Epidemia i związana z nią wyższa śmiertelność wpłynęły na obniżenie statystycznej długości średniego dalszego trwania życia a to przekłada się na wysokość emerytur. Najnowsza tablica trwania życia pozwala obliczyć emeryturę wyższą o około 6 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy - informuje ZUS.

Główny Urząd Statystyczny ogłosił nową tablicę trwania życia Polaków, która przedstawia przeciętną liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia osoby w wieku od 30 do 90 lat. Najnowsza tablica została przygotowana na podstawie danych o śmiertelności w ubiegłym roku. Te wskaźniki od kwietnia 2020 roku do marca przyszłego roku będzie wykorzystywał ZUS do obliczenia wysokości emerytury osobom, które w tym okresie przejdą na emeryturę.

Wartości podane w najnowszej tablicy GUS różnią się od poprzedniej tablicy. Nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych, m.in. o 15,4 miesiąca dla 30-latków, 13,8 miesiąca dla 60-latków, 13,3 miesiąca dla 65-latków, 7,7 miesiąca dla 80-latków, 4,2 miesiąca dla 90-latków.