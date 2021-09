Emerytura. W 2060 r stopa zastąpienia może wynieść 25 proc. Obecnie wynosi ona ok. 55 proc. OPRAC.: MB

Wiedza o finansach, podobnie jak oszczędności Polaków są na niskim poziomie. Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska

Pandemia koronawirusa i jej skutki gospodarcze wpłynęły na stan naszych finansów. Chociaż Polacy zaczęli uważniej podchodzić do kwestii oszczędności, to jednak wciąż zaniedbują kwestię zabezpieczenia finansowego na czas emerytury. - Jeżeli w ogóle odkładamy jakieś pieniądze, to wydajemy je przy najbliższej okazji. Ważna jest wiedza o produktach, które pozwolą zabezpieczyć się na przyszłość, w tym też na emeryturę – mówi ekspert.