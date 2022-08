Emerycie, wyrwij swoje pieniądze!

Antoni Dwojak uczył matematyki, fizyki i chemii w szkole w Mierzowicach w powiecie legnickim. Po przejściu na emeryturę jeszcze cztery lata pracował jako nauczyciel. Długo nie wiedział, że za ten okres należą mu się z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dodatkowe pieniądze. O ustawie z 20 kwietnia 2004 roku usłyszał przypadkiem od znajomych. Powołując się na nią, poprosił ZUS o skorygowanie naliczonych wcześniej świadczeń i odtąd dostaje co miesiąc o 120 zł więcej.

Wtedy wymyślił akcję - robiąc zakupy i załatwiając swoje sprawy w Legnicy, rozgląda się za starszymi ludźmi. Podchodzi do nieznajomych, przeprasza grzecznie i opowiada im o przepisach, dzięki którym niektórzy emeryci i renciści mogą dostać nawet o kilkaset złotych więcej. Zachęca, by złożyli wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób oświecił już ponad tysiąc osób. Tylko trzy razy został ofuknięty. Większość zagadniętych dziękuje mu. Niektórzy ze łzami w oczach, bo gdy brakuje pieniędzy na leki czy chleb, nawet 20 złotych ratuje życie.