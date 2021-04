EMA: Szczepionka Vaxzevria od firmy AstraZeneca jest bezpieczna we wszystkich grupach wiekowych. Druga dawka od 4 do 12 tygodni po pierwszej

Prawie cztery tysiące pomorskich nauczycieli wzięło udział w badaniach dotyczących szczepień na Covid-19. Pytano także o skutki uboczne

Naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego postanowili, jako pierwsi w Polsce, zbadać, jak nauczyciele oceniają masowe szczepienia w swojej grupie zawodowej. Pytano m.in. o skutki uboczne stosowania preparatu oraz o to, jak szczepienie wpłynęło na możliwość późniejszego wykonywania pracy. - Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce - mówi mówi dr n. med Marlena Robakowska z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej. - Wreszcie udało się też namówić do współpracy tak dużą grupę.