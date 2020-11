Elżebieta Witek o interwencji Policji w stosunku do wicemarszałka Czarzastego: Policja wykonywała swoje zadania

- Nie odnoszę się do tego co działo się podczas całego zgromadzenia na ulicy, nawiasem mówiąc nielegalnego i państwo o tym wiecie, ja nie wiem co działo się przez cały czas. Odnoszę się do podjętych przeze mnie po usłyszeniu komunikatu od pana przewodniczącego- mówiła.

Jak tłumaczyła, ta informacja jest bardzo ważna, "bez względu na to, którego wicemarszałka by dotyczyła". - Te wyjaśnienia skończyły się po godzinie 1 w nocy. Dzisiaj miały ciąg dalszy rano, ponieważ czekałam na pismo od Komendanta Głównego [Policji, przyp. red.], stąd to opóźnienie- mówiła.

- Pan marszałek nie pokazał legitymacji, o co prosili go policjanci, pani poseł Żukowska powiedziała, że jest to wicemarszałek Sejmu, policjant poprosiło legitymację, nie otrzymał jej i w tym momencie na monitorze dowódca zmiany zobaczył, że coś się dzieje, a zauważył wicemarszałka Czarzastego, wyszedł i kierując się w kierunku radiowozu, w tym czasie poseł Żukowska podeszła do dowódcy zmiany i opowiedziała co się dzieje. Dowódca zmiany podszedł do policji, powiedział, że to jest marszałek i policja się natychmiast odsunęła- tłumaczyła.

Jak dodała później, marszałek Czarzasty nie wszedł do Sejmu, tylko rozpoczął dyskusję z policjantami- tłumaczyła.

- Nie było żadnych przepychanek, policja stoi, pan marszałek idzie, policjant upadł na hak od liny holowniczej, doznał obrażeń, które skutkują tym, ze jest w szpitalu i kilak tygodni albo kilka miesięcy będzie wyłączony- mówiła.

- Na tę sytuację zareagowałam najrzetelniej jak potrafiłam- podsumowała.