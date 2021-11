Elżbieta Jakubiak: Podziałybyły zawsze i obecne są w każdej tradycji politycznej

Wyobraża sobie pani szczery uścisk dłoni między Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim?

Póki są w polityce, póki są szefami dużych partii politycznych, dużych obozów, to nie wydaje się możliwe. Nie dlatego, że nie są do tego zdolni, tylko dlatego, że taki gest nie jest zgodny ze stylem prowadzonej przez nich polityki. Chociaż taka sytuacja już się zdarzyła przed wyjazdem Tuska do Brukseli. Wtedy Jarosław Kaczyński podszedł do Donalda Tuska i mu pogratulował objęcia stanowiska szefa Rady Europejskiej. To było szczere, ale chyba też zaskoczyło opinię publiczną i partię.

Ale ten gest podziału na polskiej scenie politycznej nie zakończył.

Nie, bo państwo myślicie, że ten podział na polskiej scenie politycznej został wyłącznie wykreowany. Ja uważam, że on jest naturą życia politycznego. Nie tylko zresztą w Polsce, ale na całym świecie. Takie gesty nic nie dadzą, nie zmienią tego.