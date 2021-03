Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland Nowe Technologie zawitały do Lublina, podpisano list intencyjny

WorldSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenie, którego zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych.

11 marca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym podpisano list intencyjny pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Marszałkiem Województwa Lubelskiego, Lubelskim Centrum Innowacji i Technologii oraz Stowarzyszeniem „Cyberbezpieczni”. Tematem spotkania była współpraca przy organizacji pierwszych Eliminacji Krajowych WorldSklills Poland Nowe Technologie, czyli wydarzenia promującego umiejętności zawodowe. Wyłonieni mistrzowie tzw. zawodów przyszłości wezmą udział w międzynarodowym konkursie WorldSkills potocznie nazywanym „olimpiadą zawodów branżowych, który odbędzie się w Szanghaju.

Podpisanie listu odbyło się w obecności ministra edukacji i nauki dr hab. Przemysława Czarnka. - Właśnie tu, w Lublinie odbędą się eliminacje do czegoś, co jest niezwykle popularne na świecie, a tę popularność zyskuje również w Polsce dzięki działalności dr. Pawła Poszytka i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, podlegającej Ministerstwu Edukacji i Nauki – stwierdził minister Czarnek. Szef resortu nauki i edukacji podkreślił rangę wydarzenia tłumacząc, że są to eliminacje do olimpiady, która odbędzie się w Szanghaju, „olimpiady, o którą biją się kraje na całym świecie”. - Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia promocji szkolnictwa zawodowego oraz jego rozwoju, rozwoju nowoczesnych zawodów przyszłości - tłumaczył i przyznał, że fakt, że eliminacje odbywają się w Lublinie, uznaje za wielki sukces Marszałka oraz całego województwa lubelskiego. - Jestem przekonany, że czekają nas niezwykłe zawody w Lublinie, mam nadzieję, że do tego czasu w dużym stopniu uporamy się z pandemią koronawirusa i rzeczywiście wtedy będzie można to zorganizować z wielkim rozmachem, tak jak to w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, zwykło się robić – podsumował minister.

Podołamy temu zadaniu Sam Marszałek województwa lubelskiego, Jarosław Stawiarski przyznał, że region ma duże aspiracje rozwojowe. - Takie wydarzenia, jak WorldSkills Poland będą przybliżać nasze województwo do tych lepiej rozwiniętych. Jesteśmy gotowi podołać temu, by pokazać najlepszych, żeby stworzyć polską reprezentację do Szanghaju - zapowiedział. Jesteśmy w odpowiednim miejscu Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) dr Paweł Poszytek potwierdził słowa Marszałka Stawiarskiego twierdząc, że ma pewność, że „znajdują się we właściwym miejscu”. - Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak wielkim przedsięwzięciem są zawody WorldSkills – mówił przypominając, że inicjatywa ma już od 70 lat, a zaangażowanych w nią jest 85 krajów. Polska do tego grona dołączyła dopiero 3 lata temu.

- Nasze doświadczenia są dość skromne, uczestniczyliśmy z naszymi zawodnikami w 2018 roku w Mistrzostwach Europy w Budapeszcie i rok później w Mistrzostwach Świata w Kazaniu. W 2020 ze względu na pandemię impreza nie obyła się. Przed nami Mistrzostwa Europy w Graz, a za rok Mistrzostwa Świata w Szanghaju – tłumaczył dr Paweł Poszytek.

Dyrektor Generalny FRSE przyznał, że ze względu na to, że jako Polska stawiamy dopiero pierwsze kroki w WorldSkills, wystawiamy zawodników „tylko” w 15 konkurencjach. Dlaczego „tylko”? Ponieważ wszystkich konkurencji jest 60. Szef FRSE choć nie ukrywał, że „dopiero się uczymy” i „podglądamy inne kraje”, to jednocześnie wyraził nadzieję, że w niedługim czasie będziemy wystawiali zawodników jeżeli nawet nie we wszystkich, to przynajmniej w kilkudziesięciu branżach. Przedsięwzięcie jest duże i nie da się wyłaniać zawodników, stworzyć dla nich całego systemu szkoleniowego, a potem wysyłać na zawody, żeby skutecznie konkurowali z innymi, bez zaangażowania wszystkich możliwych sił. Dr Paweł Poszytek w tym kontekście wymienił stronę rządową, samorządową oraz biznesową, udział szkół, nauczycieli czy różnych ośrodków doskonalenia poszczególnych branż. - To jest bardzo skomplikowany system. Lubelskie jest pierwszym województwem, które postanowiło się zaangażować w tę inicjatywę. Bez zainteresowania różnych sił i różnych interesariuszy to nie byłoby możliwe. Zobaczymy czy znajdą się naśladowcy - przyznał.

Na sukces zawodników będzie pracował sztab ekspertów Prezes Stowarzyszenia Cyberbezpieczni Rafał Koprowski poinformował, że jego organizacja nawiązała już współpracę z partnerami, którzy zapewnią nowoczesne wyposażenie stoisk konkursowych dla uczestników. - Na sukces każdego z zawodników będzie pracował sztab specjalistów, zaangażowani będą eksperci, szkoleniowcy i fachowcy z przedsiębiorstw - tłumaczył.

Zapowiedział także, że zwycięzcy poszczególnych konkurencji przejdą specjalne szkolenie przed Mistrzostwami Świata w Szanghaju w 2022 roku. WorldSkills, czyli międzynarodowe, cykliczne wydarzenie promujące umiejętności zawodowe Zaplanowane na 2 czerwca 2021 r. w Lublinie Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland Nowe Technologie obejmą wszystkie konkurencje dotyczące tzw. zawodów przyszłości, takich jak: robotyka mobilna, cyberbezpieczeństwo, mechatronika, przemysł 4.0, chmura obliczeniowa (cloud computing). Głównym organizatorem eliminacji w Lublinie jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, współorganizatorem Urząd Marszałkowski, a głównymi partnerami: Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii oraz Stowarzyszenie „Cyberbezpieczni", współpracujący z partnerami konkurencji: Festo, T-Systems, ITSS, Spice Gears. WorldSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenie, którego zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. Głównym celem konkursu w Lublinie jest wyłonienie młodych mistrzów fachu. Zwycięstwo daje możliwość zdobycia kwalifikacji do reprezentowania naszego kraju na międzynarodowym konkursie WorldSkills Szanghaj 12-17 października 2022 r.

