Elektrownia jądrowa powstanie w Bełchatowie - twierdzi poseł Antoni Macierewicz, wiceszef PiS. Rząd zakłada, że powstanie do 2033 r.

Cztery miejsca na atom w Polsce. Co z lokalizacją w Gąskach koło Koszalina?

Cztery potencjalne lokalizacje elektrowni atomowej zawiera rządowy dokument „Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.”. Jeszcze kilka lat temu jedną z nich były nadmorskie Gąski. Potem z nich zrezygnowano, choć nie brakowało takich, którzy nadal wyrażali obawy, że pomimo to temat elektrowni atomowej w Gąskach może wrócić. Teraz to już jest pewne: elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie.