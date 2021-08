Electronics Arts udostępnia swoje patenty, by konkurencja tworzyła lepsze gry

- W Electronic Arts naszą misją jest inspirować świat do grania. Jedyną możliwością, żeby stało się to faktem jest sprawienie, żeby nasze gry były dostępna dla wszystkich graczy - zapewnia Chris Bruzzo, EVP of Positive Play, Commercial and Marketing. - Nasz zespół zajmujący się tym zagadnieniem od dawana jest zaangażowany w obalanie barier w naszych grach wideo, jednak zdajemy sobie sprawę, że aby doszło do znaczących zmian, musimy pracować razem jako cała branża, aby móc lepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych graczy. Mamy nadzieję, że twórcy jak najlepiej wykorzystają te patenty i zachęcą tych, którzy posiadają środki, innowacyjne podeście i kreatywność, aby zrobić jak my i również zadeklarować dostępność, jako cel nadrzędny. Z chęcią wejdziemy we współpracę z innymi, aby wspólnie poprowadzić naszą branżę naprzód.