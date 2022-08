Eldo: Wolę ludzi walniętych niż Michaela Jordana

Regularnie trenuje Pan rugby. Dali dzisiaj w kość? (rozmawialiśmy przed meczem w Mińsku Mazowieckim)

Jak zawsze, choć trening przed meczem zawsze jest lekki. Wiesz, ja mam już jednak prawie 40 lat. Nie te nogi. Od roku wstaję rano i jestem cały zardzewiały. Achillesy bolą. Jak po wstaniu z łóżka robię pierwsze trzy kroki, to czuje się jakbym miał nogi z drewna. Jest taki zawodowy skater Danny Way. Widziałem o nim film dokumentalny, w którym każdy dzień zaczyna od garści tabletek. Myślę, że do 45. roku życia jeszcze dam radę. Jak Bóg da i ominą mnie kontuzje. Nogę już złamałem w meczu przez swoją ciamajdowatość. Była płyta z niklu sześć śrub i pół roku przerwy (śmiech).

Dlaczego rugby?

Kiedyś pojechaliśmy do Gdyni na zaproszenie od rugbistów. Nagraliśmy numer, poznałem się z rugbistami z Walii. Nigdy nie spodziewałem się, że będę grał. Ważąc 77 kg trudno sobie wyobrazić siebie, szarżującego miedzy stu kilowymi ludźmi. Parę lat temu kolega namówił mnie, by pójść na AZS AWF. Drużyna nie była pewna, czy zgłosi się do ligi. Upadłby 16-krotny mistrz Polski. Uznałem, że skoro nabór jest dla wszystkich, postanowiłem pobiegać. I tak już to trwa trzy lata. Szukamy sponsora, zapraszamy do współpracy. Biedny klub rugby z warszawskich Bielan czeka na wsparcie. Jesteśmy liderem naszej grupy, pokonaliśmy Legię, Rugby Białystok a ostatnio RC Mazovie w meczu z która zdobyłem przyłożenie. Kości trzeszczą i wszytko boli ale frajdy z gry nie zamienię na nic. Chciałbym mieć jeszcze raz 15 lat i pójść na taki sport. Wiem, ile przyjemności mi sprawia. Koledzy się ze mnie śmieją, mówią, bym spojrzał w pesel i zastanowił się, czy dobrze robię.