El. ME U-21: Biało-Czerwoni zagrają o wszystko z Niemcami. Musimy to wygrać

Fantastyczny rezultat z Niemcami nie zapewnił nam jednak awansu. Podczas marcowego zgrupowania Biało-Czerwoni zanotowali dwa remisy czym utrudnili sobie drogę na Euro 2023. Co prawda zespół Macieja Stolarczyka dalej jest wiceliderem grupy, ale realistycznie patrząc musi dziś wygrać. Tylko w ten sposób może być pewny awansu. Trzeci Izrael ma do nas dwa punkty straty, ale w ostatniej kolejce zagra z ... San Marino, więc trudno nie dopisać im trzech punktów. W przypadku równej ilości zebranych "oczek" to oni awansują na Euro, gdyż wygrali z nami w bezpośredniej rywalizacji.

- To wymagający rywal, który w trakcie eliminacji wygrał osiem spotkań. Przegrał tylko raz z nami i na pewno będzie chciał się zrewanżować. To jest moment, na który czekaliśmy. W eliminacjach chodzi o to, by wywalczyć awans i tak do tego podchodzimy - mówi trener Maciej Stolarczyk.

Pomimo pewnego już awansu Niemcy nie zamierzają odpuszczać. Porażka 0:4 była dla nich kompromitująca i będą chcieli się za nią zrewanżować.

– Nie muszę tłumaczyć chłopakom, o co grają. Wiedzą to sami – przyznał trener kadry U21 Niemców, Antonio di Salvo.

– Chcemy rewanżu. Powinniśmy zakończyć te eliminacje z tylko jedną porażką – dodaje lider zespołu Angelo Stiller.

W meczu z Niemcami na pewno zabraknie kapitana młodzieżówki Jakuba Kamińskiego oraz Nikoli Zalewskiego, którzy obecnie przebywają na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji i nie dostali zgody na zejście do U-21. Natomiast do dyspozycji trenera Stolarczyka będą Sebastian Walukiewicz i Jakub Kiwior, którzy dostali pozwolenie na grę.