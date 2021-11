Ekwador: Masakra w więzieniu Litoral w Guayaquil. W starciach gangów zginęło 68 osób. Wojsko pilnuje okolic

Masakra w jednym z więzień w Ekwadorze po starciach rywalizujących gangów. Zginęło 68 osób, być może ofiar będzie więcej.

Więźniowie osadzeni w jednym ze skrzydeł zakładu karnego Litoral w Guayaquil zrobili podkop do drugiego skrzydła i zaatakowali rywali. Setki strażników i żołnierzy trzeba było rzucić do akcji, by opanować walki.