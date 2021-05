Ekstraliga rugby. Pogoń jednak nie przegoniła Ogniwa

Mecz w Siedlcach nie zawiódł, emocje były do ostatniej sekundy. Każda z drużyn mogła wygrać to spotkanie. Sopocianie znów zwyciężyli dzięki większemu doświadczeniu. Tylko bowiem doświadczenie i „nos” Mateusza Mrowcy spowodowały, że udało mu się wykonać w drugiej połowie tzw. przechwyt, po którym mistrzowie Polski zdobyli drugie przyłożenie w tym spotkaniu i wyszli na prowadzenie, które zresztą szybko znów stracili.

Wcześniej to gospodarze byli stroną częściej dominującą, agresywniejszą, mającą lepsze pomysły na grę. Dość powiedzieć, że to Pogoń zdobyła pierwsze przyłożenie w meczu, po świetnej akcji Przemysława Rajewskiego, wykończonej przez Krystiana Adamiaka. Ten pierwszy był autorem także przyłożenia numer dwa, które z powodzeniem może trafić do przeglądu najlepszych akcji weekendu w światowym rugby. Rajewski chwycił z powietrza piłkę wkopaną wysokim zawieszeniem na pole punktowe Ogniwa przez łącznika ataku Pogoni, pochodzącego z RPA Nkoane. Warto odnotować występ tego ostatniego, bo siedlczanie wreszcie znów mają „dziesiątkę” z prawdziwego zdarzenia.