Ekstraliga rugby. Orkan zmiótł mistrza Polski!

Do zakończenia fazy zasadniczej Ekstraligi Rugby została już tylko jedna kolejka, a mimo to wciąż jest wiele niewiadomych, a wyniki tego weekendu sprawiają, że przyszłotygodniowe starcia już dziś wywołują ciarki na plecach. Wciąż nierozstrzygnięte jest ani miejsce rozegrania wielkiego finału, ani skład meczu o brązowy medal.

Wielki krok do tego drugiego zrobił w niedzielę w Sochaczewie Orkan, który zmiótł z boiska mistrza Polski – sopockie Ogniwo 34:17 (22:5). O tym jak wielki to triumf niech świadczy bilans dotychczasowych meczów tych drużyn. Ogniwo wygrało do tej pory 41 razy, Orkan tylko osiem.

- Mam świadków, że już przed meczem zapowiadałem, że to Orkan wygra. Zespół z Sochaczewa jest na fali wznoszącej, ale takiego zwycięstwa, takiej dominacji chyba nikt się nie spodziewał – mówi dyrektor sportowy Master Pharm Rugby Łódź, Mirosław Żórawski. – Zespół Macieja Brażuka gra naprawdę dobre rugby, które przyjemnie się ogląda. A to co pokazał w niedzielę w starciu z mistrzem Polski to był nokaut. Orkan grał tak szybko, że Ogniwo nie miało nic do powiedzenia. Kluczem do sukcesu była niezwykle szybka gra w przegrupowaniach i po przegrupowaniach. Nawet nasza drużyna nie gra tak szybko (dwa tygodnie temu w Łodzi Master Pharm pokonał Orkan 21:6). Do tego sochaczewianie zagrali niezwykle twardo w obronie, plus wykorzystali wszystkie błędy Ogniwa. Sopocianie zostali wręcz zdeklasowani. Mistrz Polski w starciu z Orkanem ani nie miał armat, ani pomysłu na to, jak wygrać – komentuje Żurawski.