Ekstraliga rugby. Czy to będzie weekend rozstrzygnięć

W weekend Ogniwo jedzie do Sochaczewa grać z Orkanem. Master Pharm do Lublina na bój z Edach Budowlanymi. Obie ekipy zmierzą się z zespołami, które wciąż marzą o grze o brązowy medal. O tym samym myślą rugbiści Pogoni Awenta Siedlce, którzy aktualnie zajmują czwarte miejsce w tabeli oraz Lechii Gdańsk, którzy podejmują w ten weekend zespół z Podlasia.

Będzie się działo. W każdym z meczów. Każdy ma stawkę. Ogniwo – wygrywając z Orkanem będzie już pewne gry w finale. Orkan pokonując mistrza Polski znacznie zbliży się do walki o brąz (w ostatniej kolejce jedzie do Siedlec). Pogoń - wygrywając z Lechią za pięć punktów, przy porażce Sochaczewa za zero, może już teraz zapewnić sobie awans do małego finału. Wyliczać można dalej, ale najlepiej włączyć w sobotę i niedzielę telewizor lub komputer. Niemal wszystkie spotkania będą transmitowane.