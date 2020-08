Ekstraliga rugby. Czekali na zwycięstwo dwa lata i się doczekali!

Mecz Arka – Awenta Pogoń to był prawdziwy dreszczowiec. Nie pierwszy w tym sezonie i na pewno nie ostatni. Prowadzenie zmieniało się kilka razy. Na ok. pięć minut przed końcem kolejny raz objęli je – 26:24 - goście z Siedlec, wciąż aktualni brązowi medaliści mistrzostw Polski, przed pierwszym gwizdkiem (tak to widzieli zarówno fachowcy, jak i bukmacherzy) murowani faworyci tego spotkania.

Młoda drużyna Dariusza Komisarczuka nie poddała się jednak. Do końca meczu atakowała pole punktowe rywali. Sędzia główny Mirosław Szczepański dwukrotnie dyktował rzuty karne dla gospodarzy. Za pierwszym razem kopacz Arki – pozyskany przed tym sezonem Anton Shashero - nie trafił między słupy i nad poprzeczkę, ale drugi kop był już celny. Zaraz po nim, gdy Arka wyszła na prowadzenia 27:26, sędzia zakończył spotkanie.

Wynik w Gdyni pokazuje, że w lidze nie ma już praktycznie chłopców do bicia, a taką rolę przez dwa ostatnie lata pełniła odmłodzona Arka (wcześniej przez lata walcząca o medale mistrzostw Polski). No może poza beniaminkiem z Jarocina, który przegrał drugi mecz z rzędu – tym razem z Lechią u siebie. Znów wysoko – 19:54.