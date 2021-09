Ekstraliga rugby. Czas na derby Trójmiasta Lechia kontra Arka

Do derbów Trójmiasta Lechia przystępuje po porażce z Edach Budowlanymi Lublin, Arka wyjdzie na boisko przy Grunwaldzkiej w Gdańsku podbudowana pierwszym w sezonie zwycięstwem ligowym, jakie gdynianie odnieśli w poprzedniej kolejce nad Awentą Pogoń Siedlce. Mimo to lekkim faworytem wydają się gospodarze spotkania, którzy w tym sezonie mają ambicje gry o medale. Arkę stać jednak na sprawienie niespodzianki.

Historia Lechii w tym sezonie jest dokładnie odwrotna. Gdańszczanie wygrali trzy pierwsze mecze, ale grali z drużynami niżej notowanymi. Gdy przyszło do starcia z mającą aspiracje do gry w strefie medalowej ekipą Edach Budowlanych, przegrali 17:29. Trener Jurij Buchało twierdzi, że przez cały ostatni tydzień jego zespół pracował na poprawą błędów, jakie popełnił w Lublinie. Szkoleniowiec Arki – Dariusz Komisarczuk przyznaje, że lekkim faworytem będą rywale, ale dobrze też pamięta ostatnie derbowe starcie, wygrane przez jego drużynę 25:21. Zawodnicy obu drużyn podkreślają, że mogą przegrać kilka innych meczów, ale ten muszą wygrać. Słowem emocje gwarantowane. Mecz w Gdańsku w sobotę od godz. 15.

Teraz Master Pharm znów nie będzie faworytem. W starciu z sochaczewianami stracił dwóch czołowych graczy – potężnego Gruzina Tomę Mchedlidze, którego występ w Warszawie będzie stał pod znakiem zapytania do ostatniej chwili, oraz Ukraińca Oleksandra Shevchenko, który nie zagra na pewno. To mogą być straty nie do zastąpienia, ale to nie znaczy, że Łódź da się łatwo zatopić na stołecznym Bemowie. Mecz w Warszawie w sobotę o godz. 18. Transmisja na TVP Sport (hybrydowo) oraz na sport.tvp.pl.

Telewizyjną transmisję będzie miał też niedzielny mecz Juvenii Kraków z Edach Budowlanymi Lublin i to również będzie bardzo ciekawe starcie. Goście z Lublina są wyżej w tabeli (4), pokonali ostatnio Lechię, ale Juvenia (7. w tabeli) też ostatnio wygrała – wprawdzie z beniaminkiem z Posnania, ale na wyjeździe.