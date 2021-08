Ekstraklasa szykuje się do sprzątania po odchodzącym prezesie PZPN. W ligowej spółce już żyją nadzieją na dialog i normalność...

Nikt nie ma złudzeń, że poszerzenie ekstraklasy do 18 zespołów narzucone przez „Zibiego” pozostanie bez wpływu na jakość rozgrywek. Ligowa spółka czyni starania, aby - mimo dzielenia telewizyjno-reklamowego tortu na dwa kawałki więcej niż wcześniej - zachować finansowe status-quo, ale i tak należy spodziewać się obniżenia poziomu sportowego. A szybko nie uda się powrócić do 16-drużynowej ligi, gdyż kontrakt z nadawcami na ESA 34 został podpisany do końca sezonu 2022-23. Już teraz jednak robione są przymiarki, żeby nowa umowa z telewizjami – obecnie partnerami ligowej spółki są Canal+ i TVP - miała zupełnie inny kształt.

Nowy kształt kontraktu telewizyjnego lekiem na słabą oglądalność?

Oglądalność (w tv) trzech najsłabszych (najmniej atrakcyjnych) spotkań w początkowej kolejce bieżącego sezonu nie sięgnęła nawet 70 tysięcy. To kolejny dowód, że nie tylko mecz 9. wyboru, ale także 8., a nawet 7. to średnie produkty z punku widzenia konsumentów futbolu. Dlatego szykowana jest dość rewolucyjna zmiana. Plany zakładają, że połączone zostaną prawa telewizyjne dwóch najwyższych lig. I w pakiecie dla kontrahentów telewizyjnych zostanie w każdej kolejce sprzedanych 6 meczów ekstraklasy i 2 najbardziej atrakcyjne z pierwszej ligi. Reszta spotkań ma trafić do internetu.