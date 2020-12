Eksplozja Starship w Teksasie. Prototypowa rakieta SpaceX Elona Muska rozbiła się przy lądowaniu. Plany lotów na Marsa nie giną [WIDEO]

Warta 216 milionów dolarów prototypowa rakieta firmy SpaceX Elona Muska rozbiła się podczas pierwszego lotu testowego.

Do eksplozji doszło w Teksasie i jej przyczyną była zbyt duża prędkość podczas zbliżania się do ziemi. Nikogo nie było na pokładzie rakiety, która ma być wykorzystywana m. in. do lotów do lotów na Marsa .

Starship, jak nazwano rakietę rozbiła się i eksplodowała w kuli ognia po tym, jak nieznacznie minęła lądowisko. Dramatyczne nagranie z momentu eksplozji pokazało, że bezzałogowa kapsuła testowa została zniszczona, gdy uderzyła w ziemię.

Podczas pierwszego lotu osiągnęła wysokość około 13 kilometrów. Takich prototypowych rakiet firma Muska wykonała dziesięć, testy będą dalej prowadzone, nim zajmie się ona przewozem ludzi oraz transportem ładunków. A przy jej możliwościach technicznych będzie mogła wynieść na orbitę nawet sto ton ładunków.