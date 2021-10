Eksperymentalna pastylka dla chorych na Covid-19 firmy Merck zmniejszyła liczbę hospitalizacji i zgonów o połowę

Firma Merck ogłosiła, że jej eksperymentalna pigułka dla chorych na Covid-19 zmniejszyła liczbę hospitalizacji i zgonów o połowę.

Jeśli organy regulacyjne wyrażą zgodę, byłaby to pierwsza pigułka do leczenia chorych z COVID-19. Zyskalibyśmy nową i łatwą w użyciu broń do walki z zarazą obok szczepionek.

Producent leków Merc ma zwrócić się do urzędników służby zdrowia w USA i innych krajów o zezwolenie na stosowanie jego preparatu. Decyzja amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) może zapaść w ciągu kilku tygodni. Wszystkie inne metody leczenia COVID-19 dopuszczone w USA to szczepionki. Podawanie pigułek odciążyłoby szpitale i mogłoby pomóc w ograniczeniu epidemii w biedniejszych krajach.

Pozwoliłoby to leczyć więcej osób i znacznie szybciej i, jak wierzymy, taniej – mówił dr William Schaffner, ekspert ds. chorób zakaźnych na Vanderbilt University, który nie był zaangażowany w badania.