Ekspertka WHO: To jeszcze nie koniec pandemii Covid-19, bo pojawią się nowe warianty

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Kapsztadzie (RPA), główna doradczyni naukowa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - Soumya Swaminathan - powiedziała, że pandemia Covid-19 jeszcze się nie skończyła i według oczekiwań pojawią się kolejne warianty wirusa SARS-CoV-2.

- Widzieliśmy, jak wirus ewoluuje, mutuje, więc będą jego kolejne warianty - mówiła Swaminathan.

Ekspertka podkreśliła, że w skali globu każdego dnia z powodu Covid-19 umiera 11-12 tys. osób, w większości niezaszczepieni. Dlatego zdaniem Swaminathan należy zwiększyć produkcję szczepionek oraz zapewnić ich sprawiedliwą dystrybucję.

Według najnowszych danych amerykańskiego Center for Systems Science and Engineering (CSSE) Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa od początku trwania pandemii na całym świecie oficjalnie odnotowano już ponad 406 mln przypadków infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Śmierć z powodu Covid-19 poniosło co najmniej 5,8 mln osób.

Jak dotąd najwięcej przypadków zakażeń zaraportowano w Stanach Zjednoczonych - ponad 77 mln. W Indiach wykryto ponad 42 mln przypadków, a w Brazylii - ponad 27 mln. USA zajmują też pierwsze miejsce pod względem zgonów spowodowanych przez Covid-19 - odnotowano ich w Stanach ponad 914 tys. W Brazylii koronawirus zabił ponad 636 tys., a w Indiach - ponad 507 tys. mieszkańców.

Źródło: PAP