Ekspertka: Polacy są „ziemniakoholikami”. Mamy jedynie taki problem, że jemy ich za dużo i jesteśmy monotematyczni jeśli chodzi o odmiany

- Polacy są „ziemniakoholikami”. Praktycznie nie ma takiego obiadu w którym nie pojawiłyby się ziemniaki- tłumaczy w rozmowie z AIP Agnieszka Piskała- Topczewska, dietetyk. - Ponad 80 proc. Polaków deklaruje, że je ziemniaki od 4 do 6 razy w tygodniu, a to oznacza, że niemal w każdym posiłku obiadowym te ziemniaki się pojawiają- dodaje.

Ponadto 9 na 10 Polaków uważa, że ziemniaki są zdrowe. - To jest bardzo słuszne. Mamy jedynie taki problem, że jemy ich za dużo i jesteśmy troszkę monotematyczni jeśli chodzi o odmiany. Znamy 2- 3 z których tak naprawdę i tak wybieramy jedną ulubioną do wszystkiego, a to też nie do końca jest dobrym rozwiązaniem- wyjaśnia.