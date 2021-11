Ekspertka o przyszłości Kurdej-Szatan: Na pewno jest to etap przejściowy [WIDEO]

- Barbara Kurdej-Szatan jest osobą publiczną z punktu widzenia konsumentów, jak również reklamodawców. Takie spontaniczne wypowiadanie się, zwłaszcza w sposób, który mieliśmy okazję obserwować jest zachowaniem trochę nonszalanckim i trochę nieodpowiedzialnym- tłumaczy w rozmowie z AIP Karina Hertel, Partner Zarządzający BrandLift.

- Ja nie zaglądam do głowy pani Kurdej-Szatan, jakie są jej poglądy, ponieważ każdy reprezentuje je indywidualnie, natomiast z punktu widzenia reklamodawcy, jak i całego podejścia do influencer marketingu, całego systemu rekomendacji gwiazd i biznesu, a ja tutaj się odnoszę w kontekście biznesowym do tej sytuacji, z pewnością nie jest to zwykła i prosta historia- dodaje.