Ekspertka: By szczepienia spowodowały zbiorową odporność populacyjną powinno się zaszczepić minimum 70-80 proc. społeczeństwa

Janczewska przyznaje, że groźba kolejnej fali epidemii jest bardzo realna i zwraca uwagę, że utrudnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów pozacovidowych zagrażają bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków. Z drugiej strony przedsiębiorcy oczekują jasnych deklaracji i działań rządu ograniczających niepewność i chaos z jakim mamy do tej pory do czynienia.

– Potrzebny jest jasny i spójny program przeciwdziałania i minimalizowania skutków zdrowotnych i ekonomicznych ewentualnej trzeciej fali pandemii, aby przedsiębiorcy mogli dokonywać niezbędnych działań dostosowawczych o charakterze organizacyjnym, sanitarnym i biznesowym, minimalizując w ten sposób zagrożenie dla ich bytu i generalnie gospodarczo negatywne skutki pandemii – podkreśla.

Ponadto z zastrzeżenia Gabinetu Cieni BCC budzi polityka informacyjna Ministerstwa Zdrowia w zakresie danych dotyczących zakażeń koronawirusem. Jak wyjaśnia Janczewska, wprowadzony niedawno nowy system monitorowania epidemii ogranicza dostęp do części danych, które były dotąd jawne i podawane bezpośrednio przez stacje Sanepidu. - Brak dostępu do tych danych otwiera duże pole do szeregu wątpliwości i budzi zastrzeżenia co do ich wiarygodności. Utrudnia też pracę analitykom, którzy tworzą modele prognostyczne na bazie danych i mają teraz problemy ze zweryfikowaniem ich poprawności – tłumaczy.