Ekspert: Wzrost importu może wyhamować z powodu sytuacji na granicy

Jednocześnie dodaje, że we wrześniu 2021 r. wartość eksportu towarów wyniosła 112 mld zł, co oznacza wzrost o 14,5 proc. do analogicznego miesiąca 2020 r. -Wartość importu towarów w porównaniu do września 2020 r. wzrosła o 24 proc. i osiągnęła 112,6 mld zł- pisze.

Jak wyjaśnia, oznacza to, że mamy za sobą kolejny – piąty miesiąc pogłębienia się deficytu handlowego, choć jego skala zdecydowanie wyhamowała. - Może to oznaczać poprawę w odbudowie łańcuchów dostaw i pojawienie się nowych zamówień w przemyśle. Wzrost importu może być mniejszy w kolejnych miesiącach z uwagi na napięcia na granicy polsko-białoruskiej. Białoruś jest ważnym eksporterem dla rodzimego przemysłu meblarskiego- podsumowuje.