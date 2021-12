Ekspert: Wariant omikron może stać się praktycznie innym wirusem. Grozi nam pandemia B

Doradca nadzwyczajnego komisarza do spraw pandemii generała Francesco Figliuolo, cytowany w poniedziałek przez prasę, powiedział, że Włochy są coraz bliżej zaostrzenia restrykcji, ponieważ rośnie liczba zajętych łóżek w szpitalach. – Należy ustalić, czy jest to tylko szerzenie się wariantu Delta – zastrzegł Rasi.

Jak zauważył, przy obecnie dominującej we Włoszech Delcie powszechnie stosowana przepustka covidowa, czyli Green Pass funkcjonuje.

Guido Rasi stwierdził, że trwa walka z czasem, w której konieczne jest przyjęcie trzeciej dawki szczepionki.

Do tej pory we Włoszech stwierdzono poniżej stu przypadków zakażeń nowym wariantem. Stanowią one około 0,2 wszystkich infekcji.

