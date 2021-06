Ekspert: W czasie pandemii rynek najmu krótkoterminowego zyskał kosztem hoteli

Rynek najmu krótkoterminowego powoli wraca do normy. Wpływ na to mają kolejno znoszone obostrzenia, malejąca liczba zakażeń i rosnąca liczba szczepień. Od 8 maja możemy wynajmować apartamenty dla turystów z całej Polski zgodnie z decyzją rządu.

Sezon wakacyjny zapowiada się szalenie pracowicie, ponieważ wiele miesięcy w izolacji i odosobnieniu wygenerowały w ludziach ogromne zapotrzebowanie na podróżowanie. Obłożenie apartamentów ponownie jest na satysfakcjonującym nas i naszych właścicieli poziomie, nawet do 80 proc. np. w Gdańsku.

Powrót gości obserwujemy w większości nadmorskich miast turystycznych, wzdłuż całego polskiego wybrzeża Bałtyku. Podróże są spontaniczne, większość naszych rezerwacji to kilkudniowe pobyty last minute w formie tzw. “dłuższych” weekendów. Często są one opłacane polskim bonem turystycznym. Także właściciele mieszkań wracają na rynek najmu krótkoterminowego.