Ekspert: To co cieszy kredytobiorców, martwi inwestorów

- Na początku listopada 2012 roku podstawowa stopa procentowa wynosiła 4,75 proc. Od tego czasu – przez ostatnie 100 miesięcy – Rada Polityki Pieniężnej decydowała co miesiąc albo o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, albo o cięciu stawek. W efekcie dziś podstawowa stopa procentowa wynosi już tylko 0,1 proc. Jest to główny powód spadającego przez ostatnie lata oprocentowania lokat i kredytów- zwraca uwagę w przesłanym komentarzu Bartosz Turek, główny analityk HRE Investemnts.

Ekspert wyjaśnia, że w efekcie długi są dziś najtańsze w historii. Jako przykład podaje, że w listopadzie 2021 roku, przeciętny nowy kredyt mieszkaniowy był oprocentowany na 6,9 proc. w skali roku (dane NBP). Obecnie ten sam dług, ze względu na spadający koszt pieniądza, oprocentowany byłby na 2,5 proc.

- Na konkretnym przykładzie wyglądałoby to tak, że jeśli ktoś pod koniec 2012 roku postanowił pożyczyć na mieszkanie kwotę 200 tys. złotych na 25 lat, to jego rata była wtedy na poziomie około 1,4 tys zł miesięcznie. Bardzo szybko rata ta zaczęła jednak spadać. Wszystko oczywiście przez wspomniane wcześniej cięcia stóp procentowych. Już po kilku miesiącach rata długu z naszego przykładu spadła do 1,2 tys zł. Pod koniec 2014 roku było to już tylko około 1,1 tys zl. Okazało się jednak, że to nie był koniec cięć- wyjaśnia i dodaje, że wydarzenia 2020 roku spowodowały, że Rada Polityki Pieniężnej znowu postanowiła stymulować gospodarkę tańszym pieniądzem. W efekcie rata naszego kredytu spadła już do poziomu 945 złotych miesięcznie. Prognozy sugerują, że na tym poziomie może pozostać jeszcze rok lub nawet dużej.