Ekspert: Spodziewamy się konkretnych ataków w sieci, bo o takich atakach słyszymy najczęściej

- Spodziewamy się konkretnych ataków na nasze konto bankowe, sprzęt czy ze strony fałszywych sklepów internetowych – bo o takich atakach słyszymy najczęściej w mediach. Natomiast to, co budzi nasze mniejsze obawy, spowodowane jest raczej brakiem naszej świadomości dotyczącej takich rodzajów lub metod ataków. Brak świadomości to mniejsza czujność. Strony wyłudzające dane osobowe oraz dane uwierzytelniające są obecnie zjawiskiem masowym, z którym stykają się różne grupy użytkowników internetu w Polsce. Linki do nich przesyłane są różnymi kanałami: przez SMS-y, maile lub w mediach społecznościowych- tłumaczy nam Andrzej Grabowski, ekspert ds. COB i kontroli bezpieczeństwa informacji.