Ekspert: Rowerów na rynku nie zabraknie, ale mogą być problemy z zakupem konkretnych modeli

- Pandemia sprawiła, że wielu Polaków przesiadło się na rowery- tłumaczy w rozmowie z nami Grzegorz Grzyb, wiceprezes zarządu Romet. Zainteresowanie jednośladami jest ogromne ale rowerów na rynku nie zabraknie. Zdaniem eksperta, tegoroczny sezon rowerowy przesunie się w czasie ale pomimo problemów, np. związanych z zapewnieniem ciągłości łańcuchów dostaw, będzie to kolejny dobry sezon dla całej branży rowerowej.

Jak pandemia wpłynęła na rynek rowerowy? Pandemia sprawiła, że wielu Polaków przesiadło się na rowery, wybierając jednoślad jako najbardziej bezpieczny i komfortowy środek transportu. Kolejnym aspektem, który napędza rynek, jest wzrost sprzedaży rowerów elektrycznych. Romet jest producentem z wieloletnim doświadczeniem, który potrafi wyczuwać oraz kreować trendy. Wsłuchujemy się w głos naszych klientów, których świadomość na temat rowerów elektrycznych jest coraz większa. Bezwzględnie, zainteresowanie jednośladami jest ogromne.

Rower stał się modnym, ale również praktycznym środkiem transportu, który zyskał w pandemii. Możemy przemieszczać się komfortowo, szybko i bezpiecznie. Podejmować aktywność fizyczną bez względu na okoliczności. Wzrosty, które są zauważalne w całej Europie, wywierają wpływ na rozwój segmentu rowerów elektrycznych. Tak popularne tam eBike’i stały się najważniejszym środkiem transportu w mieście. Widzimy w tym obszarze spory potencjał także na rodzimym rynku.

Boom na rowery już minął? Zapotrzebowanie na rowery jest zdecydowanie większe niż w latach poprzednich. Swoisty boom rozpoczął się w maju ubiegłego roku, po zakończeniu pierwszego lockdownu. Polacy wyszli z domów i byli spragnieni ruchu na świeżym powietrzu. Rekreacyjna jazda na rowerze stała się powszechna - również z powodu niewielu alternatyw- siłownie od wielu miesięcy pozostają zamknięte.

Przed nami wiosna i zarazem start sezonu rowerowego w Polsce – rowerów na rynku pewno nie zabraknie, ale realnie patrząc mogą być problemy z zakupem modeli z wybranych grup tych najbardziej pożądanych, konkretnych modeli rowerów. Czego możemy się spodziewać w tym sezonie? Jako producent, produkujemy liczbę rowerów na podobnym poziomie, jak w analogicznym okresie w poprzednich latach, jednak zapotrzebowanie na rowery jest zdecydowanie większe i na pewno wpłynęła na to sytuacja związana z COVID-19. Wszyscy zauważamy, jak epidemia zmienia podejście do potrzeb życiowych.

Rower stał się naturalnym wyborem jako środek transportu. Zaczął powszechnie dominować jako bezpieczny, bo indywidualny pojazd na dojazdy do pracy. Częściej też niż dotychczas jest wybierany rekreacyjnie, jako sposób na utrzymanie zdrowia i dobrej kondycji fizycznej. Robimy wszystko, co jest możliwe, aby sprostać oczekiwaniom klientów i zagwarantować dostępność naszych rowerów – pomimo problemów, jakie obserwujemy w branży rowerowej związanych z zapewnieniem ciągłości łańcuchów dostaw, które niewątpliwie będą miały wpływ na przesunięcie w zatowarowaniu sklepów rowerowych na początku sezonu. Zważywszy na tę sytuację, wszystko wskazuje na to, że tegoroczny sezon rowerowy przesunie się w czasie, będzie dłuższy, ale jesteśmy przekonani, że będzie to kolejny dobry sezon dla całej branży rowerowej.

Jakie rowery kupujemy? MTB, czyli popularne 'górale", miejskie czy może gravele, które coraz częściej można spotkać na drogach? Sklepy rowerowe nie mogą narzekać na brak zainteresowania, dlatego wszystkie kategorie cieszę się dużą popularnością. W ostatnich latach rynek zawojowały gravele i wciąż mogą pochwalić się największą dynamiką wzrostu. Są one odpowiedzią na potrzeby rowerzystów ceniących sobie szybkie pokonywanie kilometrów i tę wszechstronność, jaką daje rower gravelowy – komfort pokonywania bardzo zróżnicowanego terenu typu: szuter, błoto, piach, szosa. Jak już wspomniałem, obecnie na fali wznoszącej znajdują się rowery elektryczne. To przede wszystkim jeszcze większa przyjemność i komfort jazdy – kto raz spróbował, będzie wiedział, co mam na myśli. To większe zasięgi i liczba pokonanych kilometrów. Kapitalnie wyrównują też szanse w zakresie różnic kondycyjnych w sytuacjach, kiedy wybieramy się na wspólne, rodzinne wycieczki.

Jak duże jest zainteresowanie rowerami elektrycznymi? Prognozy Europejskiego Stowarzyszenia Rowerowego wskazują, że do 2025 roku sprzeda się 5-6 mln rowerów elektrycznych, z czego 70 proc. z nich będzie produkowanych w Europie. Są one przyszłością całej branży. Dostrzegamy ten rosnący trend, który jest już także widoczny w Polsce. Wskazują na to badania i prognozy PSR.

Z ostatniego raportu badań przeprowadzonych na zlecenie PSR wynika, że świadomość Polaków na temat rowerów elektrycznych sukcesywnie rośnie. My również jako producent koncentrujemy się na tym obszarze, ponieważ widzimy w nim ogromny potencjał. Mając na uwadze tak mocny trend na rowery elektryczne, wprowadziliśmy do produkcji dedykowane ramy do „elektryków” do takich grup rowerów jak City, trekking, Cross i MTB i jest to prawdziwy przełom w naszej branży. Jesteśmy przekonani, że w najbliższym czasie popyt na rowery elektryczne w naszym kraju w najbliższych latach będzie jeszcze większy.

Pytanie, które musiało się pojawić. Ile wydajemy na rowery? Ostatnie badanie zrealizowane na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego wskazuje, że konsumenci zdecydowanie częściej kupują nowe rowery, a o ich wyborze decydują kolejno cena, design oraz jakość. Średnia kwota przeznaczona na zakup wynosi około 1150 zł. Natomiast to co obserwujemy jako producent i również w przypadku naszych rowerów - zauważamy większą chęć sięgania po droższe modele. To, co równie ważne, widać bardzo pozytywny trend i cieszy to, że Polacy coraz chętniej zaglądają do profesjonalnych, wyspecjalizowanych sklepów, gdzie mogą liczyć na fachowe doradztwo eksperta, indywidualne podejście oraz kompleksową obsługę w doborze części, akcesoriów czy odzieży.

Do rowerów podchodzimy typowo amatorsko czy bardziej profesjonalnie? Np. Romet w swojej ofercie ma ramy karbonowe. W związku z tym jak dużo jest ich produkowanych i sprzedawanych? Jak to wygląda w porównaniu do tych najpopularniejszych, czyli aluminiowych? Przede wszystkim sukcesywnie rośnie świadomość na temat rowerów, ich zastosowania, zasad użytkowania czy odpowiedniego przygotowania do sezonu. Można pokusić się o stwierdzenie, że z rowerami jest podobnie jak z bieganiem. Z każdym kolejnym biegiem, podnosimy sobie poprzeczkę na przykład poprzez planowanie startów w zawodach, zwiększając kilometraż. Rekreacja przeradza się w pasję, bez której wiele osób nie wyobraża sobie życia. Widzimy jak zmieniają się tendencje zakupowe. Polacy chętniej sięgają po droższe, lepiej wyposażone modele. Wszystko to przekłada się na fakt, że w przypadku naszej firmy dynamika sprzedaży modeli sportowych, karbonowych to wzrost ponad 100% rok do roku.

Romet w swojej ofercie ma również inne jednoślady, jak tutaj wygląda sprzedaż/ zainteresowanie? Rynek motocykli ulega dynamicznym i intensywnym zmianom również wywołanym przez pandemię. Zauważalny jest spadek sprzedaży, ale liczymy, że już wkrótce sytuacja wróci do normy, a skutery, motocykle czy motorowery będą ponownie tak intensywnie użytkowane, jak jeszcze przed wybuchem koronawirusa, gdy znów będziemy mogli swobodnie przemieszczać się, cieszyć się z podróży oraz motocyklowych wypraw. Jesteśmy przekonani, że jak tylko ten rynek wróci do normy sprzed pandemii, utrzymamy pozycję lidera w tym segmencie, jak w poprzednich latach.

Marka Romet została nagrodzona tytułem Superbrands 2021. Czemu zawdzięcza to wyróżnienie? Nasza marka już po raz czwarty z rzędu została nagrodzona tytułem Superbrands, co jednoznacznie wzmacnia naszą pozycję rynkową. Wyróżnienie otrzymaliśmy w kategorii „Sport i akcesoria sportowe”. Co najważniejsze, wszyscy laureaci zostali wyłonieni w oparciu o niezależne badanie konsumenckie. Romet uzyskał najwyższą punktację, biorąc pod uwagę rozpoznawalność marki oraz skłonność do jej polecenia innym. Badanie Superbrands jest największym w Polsce konsumenckim badaniem siły i wizerunku marek, które od 15 lat wyłania i nagradza te najsilniejsze oraz najchętniej polecane.

Cieszymy się, że konsumenci doceniają naszą markę, ale również zdajemy sobie sprawę, że zaufanie idzie w parze z odpowiedzialnością, dlatego jako wiodący producent rowerów w Europie staramy się kształtować trendy w wielu segmentach. Intensywnie rozwijamy technologię produkcji, jesteśmy nowoczesną marką z atrakcyjną i rozwiniętą technologicznie ofertą rowerów, a obecnie zrobotyzowana fabryka pozwala nam produkować ramy w Polsce w oparciu o najwyższe światowe standardy. Ma to szczególne znaczenie w czasach, w których jakość, logistyka, cena, a przede wszystkim dostępność są tak istotne w biznesie branży rowerowej i również wpływają na budowanie stabilności oraz tożsamości brandu.

