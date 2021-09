Ekspert OSW: Rosjanie, widząc, co się stało w Afganistanie, mogą się poczuć ośmieleni

Moskwa i Pekin dość ciepło wyrażają się o talibach w odróżnieniu od reszty świata. Rosjanie nie zamknęli swojej placówki w Kabulu. Czy Kreml daje w ten sposób do zrozumienia talibom, że jest gotów akceptować ich Islamski Emirat Afganistanu?

Rosjanie prowadzą bardzo pragmatyczną politykę zagraniczną. Mam na myśli elity polityczne, które realnie wpływają na dyplomację Kremla. A te charakteryzują się antyunijnymi, antyliberalnymi poglądami. Rosjanie dostrzegają zatem w talibach swego rodzaju sojuszników ideologicznych w walce z liberalnym mesjanizmem Zachodu. Z drugiej strony takie kwestie, jak prawa kobiet czy - szerzej - prawa człowieka nie są dla nich ważne. Podchodzą do tych tematów pragmatycznie. Uważają, że do władzy doszła siła, z którą trzeba się dogadać, bo talibowie będą rządzić wiele lat. Rosjanie widzą też, że przejęcie władzy przez talibów w Afganistanie wywołuje obawy wśród rządzących w republikach Azji Środkowej, co popycha je pod skrzydła Rosji, która jako jedyna jest w stanie zaangażować się wojskowo w ich obronie. Chiny - będące partnerem Rosji w swoistym kondominium rosyjsko-chińskim nad Azją Środkową - przynajmniej na razie nie mają zamiaru angażować się militarnie w regionie.