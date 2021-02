Ekspert od spraw Rosji: Dla Nawalanego w łagrze groźniejszy od gruźlicy i HIV będzie … Kreml

Jeszcze nie wiadomo, do której kolonii karnej trafi najsłynniejszy rosyjski opozycjonista, pewne jest jednak to, że życie Aleksieja Nawalnego będzie za drutami zagrożone. Otrucie Nawalnego i losy oponentów takich jak Niemcow czy Politkowska pokazują jednak, że było zagrożone na wolności-mówi ekspert spraw Rosji Jan Strzelecki z Państwowego Instytutu Ekonomicznego. Kreml do ostatniej chwili będzie starał się utajnić miejsce jego zsyłki, aby nie doszło do manifestacji przed bramą kolonii karnej. Jak mówi Strzelecki, sędziowie zdecydowali, że Nawalny nie będzie odbywał kary w kolonii-osada, gdzie można mieszkać z rodziną, nosić własne ubranie, swobodnie poruszać się po terytorium, a nawet poza kolonią. Nawalny osadzony zostanie w kolonii o zwykłym reżimie, gdzie nadzór nad więźniami jest znacznie ostrzejszy, co oznacza m. in. że nie będzie się mógł poruszać po całym jej terenie.

Mówi się, że może chodzić o ośrodek położony 200 kilometrów od Moskwy we wsi Lgowo w obwodzie riazańskim. Tam miałby odsiadywać wyrok. Jeśli to się potwierdzi, byłaby to do dobra wiadomość dla Nawalnego, bo niedawno młody Rosjanin trafił na trzy lata do kolonii karnej na Syberii za to, że miał plakat nieprzychylny Putinowi, a zakład ten zatrudnia byłych... kryminalistów. Władza dopięła swego, tak naprawdę na swoim postawił Władimir Putin, a Nawalny na własnej skórze przekona się co znaczy przysłowie, które w Rosji zna pewnie każdy: Nie zarzekaj się, że cię nigdy nie dosięgnie bieda albo więzienie..

Nawalny ma już przedsmak tego, co go czeka w kolonii karnej. Zaraz po przylocie z Niemiec do Moskwy został zatrzymany na lotnisku i umieszczony najpierw na posterunku policji w podstołecznych Chimkach. Potem trafił do Matrosska Tiszina, w którym przetrzymywano już wielu więźniów politycznych. Teraz trafi do kolonii karnej.

Zagrożeniem jest nie tylko przepełnienie baraków, w których trzyma się więźniów ( a nie w celach, jak ma to miejsce w polskich więzieniach), co może sprzyjać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zauważa nasz rozmówca. Jego zdaniem ogromnym zagrożeniem są też epidemie gruźlicy i HIV, który, jeśli wierzyć oficjalnym statystykom rosyjskich służb więziennych, jest przyczyną śmierci jednej trzeciej osadzonych w koloniach karnych. Warunki w takich ośrodkach są fatalne, obiekty pochodzą przeważnie z czasów Stalina.

Putin jest wściekły na Putina, bo Nawalny rzucił mu rękawicę. W przyszłym roku czekają Rosję wybory parlamentarne , opozycjonista nawoływał do inteligentnego głosowania, czyli stawiania krzyżyka przy tym kandydacie, który jest rywalem człowieka Jednej Rosji, partii Putina. Bo tylko w ten sposób można uszczuplić potęgę rządzącego ugrupowania. Kiedy nie udała się próba otrucia Nawalnego trucizną o nazwie Nowiczok, której podjęli się agenci rosyjskich służb specjalnych , co ujawnił i opublikował w sieci opozycjonista, a na dodatek wrócił do kraju z kuracji w Berlina, Putin robi wszystko, by go uciszyć i odizolować od Rosjan.

I dlatego usłużne sądy odwiesiły mu wyrok w zawieszeniu sprzed kilku lat przez co dwa lata i osiem miesięcy musi Nawalny spędzić w kolonii karnej. A to nie koniec. Szykowane są kolejne zarzuty, za co grozi mu dziesięć a może i więcej lat. To by oznaczałoby ucieszenie go na zawsze.

Warunki w jakich będzie przetrzymywano Nawlany zależą od decyzji, które będą podejmowane na samym szczycie rosyjskich władz. Niestety nie można wykluczyć najgorszego, zauważa Strzelecki i dodaje, że Nawalny mógłby zginąć „przypadkowo” za drutami koloni karnej, a świat dostałby mętną informację z opisem zdarzenia. Prowadzone są przeciwko Nawalnemu kolejne sprawy, co wskazuje, że władze zdecydowały, iż zostanie on w kolonii dłużej niż do 2023 r. Widać, że Kreml traktuje go jako największe zagrożenie przez zaplanowanymi na 2024 r. wyborami prezydenckimi- podkreśla Strzelecki.