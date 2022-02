Ekspert o decyzji sądu UE ws. skargi PGNiG: to ocena działań KE, nie Gazpromu

- Czego dotyczyła dokładnie decyzja Sądu Unii Europejskiej? I czy jest ona porażką strony polskiej i zwycięstwem, nie tyle nawet Komisji Europejskiej, co Gazpromu?

- W środę 2 lutego Sąd UE wydał dwa orzeczenia. Jedno z nich dotyczyło skargi PGNiG na decyzję Komisji Europejskiej z 2018 roku, która akceptowała zobowiązania Gazpromu, jakie rosyjska spółka złożyła po postępowaniu antymonopolowym przeprowadzonym od 2012 roku przez KE. Mówiąc krótko: w czasie tego śledztwa antymonopolowego Komisja wykazała, że Gazprom naruszał unijne prawo konkurencji. Rosyjska spółka przyznała się do tego - i złożyła zobowiązania poprawy, żeby uniknąć potencjalnie dotkliwej kary finansowej. KE zgodziła się na takie warunki - co wywołało sprzeciw PGNiG, który zaskarżył tę decyzję Komisji. Sąd UE skargę oddalił. Warto podkreślić, że takie orzeczenie to jedynie sądowa ocena formalnej decyzji KE, nie zaś ocena działań Gazpromu. Rosyjska spółka oczywiście na tym korzysta - ale większe pretensje niż do Sądu należy mieć w tym zakresie do Komisji.