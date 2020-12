Ekspert: Nie należy się spodziewać fali zwolnień ale o podwyżkach też możemy zapomnieć

- Oczywiście mieliśmy w ostatnim czasie chociażby w poprzednich badaniach, znaczący odsetek pracodawców, którzy planowali zmniejszenie zatrudnienia w swoich firmach. Natomiast w najnowszym badaniu ten odsetek spadł do 8 proc. - tłumaczy ekspert. - Natomiast wzrósł odsetek w 2 grupach. Z jednej strony w grupie pracodawców, którzy nie planują żadnych zmian w ciągu najbliższego półrocza, jeśli chodzi o poziom zatrudnienia w swoich firmach do 70 proc.- dodaje.

- Wynikało to po części z konsolidacji tego rynku. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z dużymi fuzjami bankowymi, co często oznaczało na przykład likwidowania części placówek bankowych- wyjaśnia.

- Natomiast w 2 grupach odnotowaliśmy nieco wyższy poziom redukcji zatrudnienia. Z jednej strony to jest pośrednictwo finansowe, więc cała branża finansowa ale to jest trend, który nie jest wyłącznie związane z Covid 19. My już wcześniej wiedzieliśmy, że w tym sektorze redukcję zdarzają się częściej niż w pozostałych sektorach, pomimo dobrej sytuacji- wylicza ekspert i dodaje, że zauważalne to było jeszcze przed pandemią.

- Im dłużej ona nam towarzyszy, tym bardziej firmy znajdują dobre rozwiązania na to, żeby dotrzeć ze swoimi produktami i usługami do klientów. Często wykorzystują nowe kanały dotarcia czy kanały sprzedaży, chociażby internetowe. To pozwala im funkcjonować już trochę śmielej zarówno w planach dotyczących zatrudnienia, jak i wynagrodzeń.

Jeżeli chodzi o poziom wynagrodzeń, to Żydek zwraca uwagę, że obecnie nie jest to najlepszy moment, żeby udać się po podwyżkę. - Mamy co prawda pewne sygnały ze strony firm, że będą podnosiły wynagrodzenie, ale w dużej mierze jest to związane z płacą minimalną, która od nowego roku będzie obowiązywała- wyjaśnia.

Ekspert tłumaczy, że w przypadku decyzji dotyczących wyższego wynagrodzenia czy awansów, to w najbliższym czasie może się to okazać trudne ze względu na wciąż napięte budżety pracodawców. - Z jednej strony budżety były już wcześniej przed pandemią napięte w związku z silną presję płacową za stronę pracowników i naturalnie pracodawcy chcieli temu sprostać. Z drugiej strony koszty, które pojawiły się w związku z pandemią oraz mniejsza sprzedaż produktów i usług przekładają się na to, że te budżety są jeszcze bardziej napięte i często w tym roku wręcz przekraczane, co oznacza, że firmy raczej nie są skłonne do podejmowania decyzji wyższych kosztów, które byłyby generowane właśnie przez podwyżki- tłumaczy.

Jednak w najbliższym czasie możemy się spodziewać podniesienia wynagrodzeń osobą najmniej zarabiającym, natomiast podwyższenie płacy minimalnej niemal w żadnym stopniu nie przełożył się na e podwyżki płac.