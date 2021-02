Ekspert: Branża escape roomów z coraz większą prędkością zmierza "na czołowe" ze ścianą. Zbliżamy się do 6 miesiąca lockdownu

House of Crime we Wrocławiu

- Teraz mamy kolejny lockdown i brak informacji czy prognoz, kiedy może się zakończyć. Firmy jednak dalej robią co mogą, aby utrzymać się na powierzchni- tłumaczy w rozmowie z nami Bartosz Idzikowski, współzałożyciela serwisu Lockme. Jak wyjaśnia, branża ma odrębne PKD, ale nie jest z nią prowadzony żaden dialog. Jednak Idzikowski widzi światełko w tunelu, jak mówi pasjonaci escape roomów są na całym świecie, a wielu właścicieli zainwestowało w swoje escape roomy tyle środków, determinacji, czasu i pasji, że nie poddadzą się bez walki!

Ile pokoi obecnie działa na rynku i jak to wygląda w porównaniu z wynikami sprzed pandemii koronawirusa? Na szczęście ilość firm i pokoi póki co znacząco się nie zmniejszyła. Branża w ostatnich dwóch latach przeszła bardzo dużo i nikt po przetrwaniu takiej batalii nie zamierza się łatwo poddawać. W 2019 roku były kontrole PINB, sanepidu, straży pożarnej i ppoż. W 2020 roku był wiosenny lockdown, później wakacje, pospolite ruszenie nad morze czy w góry i z tego powodu mały ruch w escape roomach. Teraz mamy kolejny lockdown i brak informacji czy prognoz, kiedy może się zakończyć. Firmy jednak dalej robią co mogą, aby utrzymać się na powierzchni. Wielu właścicieli zainwestowało w swoje escape roomy tyle środków, determinacji, czasu i pasji, że często już chyba tylko to powstrzymuje ich przed zamknięciem biznesu. Zbliżamy się do 6 miesiąca lockdownu w przeciągu roku i sytuacją naprawdę nie jest kolorowa.

W jaki sposób właściciele escape roomów poradzili sobie z lockdownem? Część branży zawiesiła działalność, a druga część rozwinęła swoją ofertę. Niektóre pokoje oferują rozgrywki live cam, czyli grę w tradycyjnych pokojach, ale poprzez system kamer i w trybie online. Rozwiązanie chwyciło szczególnie wśród klientów biznesowych, którzy znaleźli w tym sposób np. na organizację integracji czy eventów firmowych w dobie pandemii i kwarantanny. Poza tym współczesne escape roomy często mają bardzo zaawansowane i profesjonalne scenografie, dlatego coraz więcej firm udostępnia swoje lokale pod amatorskie i profesjonalne sesje zdjęciowe. Jeszcze inne organizują np. warsztaty z komunikacji - gra w escape roomie nastawiona jest na komunikację, współpracę w zespole, rozwiązywanie zadań i zagadek pod presją czasu oraz odnalezienie się w nietypowych, zaskakujących sytuacjach.

Ćwicząc w ten sposób można więc szybko rozwinąć umiejętności, które przydają się w życiu codziennym i pracy. Takie sesje czy warsztaty mają bardzo rozrywkową formę i można poczuć się, jak w trakcie tradycyjnej wizyty w escape roomie.

W jaki sposób i czy w ogóle branża skorzystała z pomocy rządowej? W pewien sposób tak. Poszczególne firmy skorzystały z pożyczek w wysokości 5 tys. zł, zapomóg dla przedsiębiorców czy zwolnienia z ZUS. Jednak trzeba wyraźnie podkreślić, że nie są to wystarczające kwoty, aby przez tak długi okres przestoju utrzymać biznes - nie mówiąc o środkach na życie swoje i rodziny. Z kolei głośna tarcza finansowa PFR w ogóle była poza zasięgiem. Firmy escape roomowe to najczęściej działalności gospodarcze i samozatrudnienie. Bardzo niewiele z nich może sobie pozwolić na pracowników na umowie o pracę, a to jest warunek otrzymania tejże pomocy. Dlatego sytuacja większości firmy nieuchronnie z coraz większą prędkością zmierza "na czołowe" ze ścianą. Klienci chcą wrócić? Zdecydowanie. Chyba każda firma w zasadzie codziennie dostaje pytania o możliwość przeprowadzania rozgrywek czy innych atrakcji albo o termin otwarcia standardowej działalności. Nie pierwszy raz branża musi tutaj docenić rolę pasjonatów tej rozrywki, którzy nie zapominają w tych trudnych czasach o swoim hobby.

Społeczność escape roomowa jest bardzo zżyta, ma swoje miejsca w internecie, umawia się, wymienia doświadczeniami, informacjami o dostępnej ofercie escape roomów. Ma nawet swoje zawody w randze mistrzostw Polski albo międzynarodowe ER Champ, które teraz odbywają się w świecie wirtualnym, ale po pandemii wrócą do stacjonarnych pokoi zagadek.

Jak teraz wygląda "impreza" w escape roomach, w reżimie sanitarnym? Co się zmieniło? Z punktu widzenia epidemiologicznego bardzo ważne, żeby nie powiedzieć kluczowe jest to, że do escape roomów chodzi się kameralnym gronie znajomych czy rodziny. Są to grupy zazwyczaj 3-4 osobowe, które i tak spędzają ze sobą czas albo wręcz ze sobą mieszkają. Na miejscu takie ekipy spotykają tylko mistrza gry i to często na dystans, a pokoje są regularnie dezynfekowane. Można więc śmiało powiedzieć, że escape roomy są bardzo bezpieczną odpowiedzią na potrzebę rozrywki i wyrwania się z domu w czasie pandemii. Branża stara się komunikować i pokazywać to rządzącym. Naprawdę trudno jest zrozumieć powodu naszego zamknięcia w sytuacji otwierania galerii handlowych kin czy teatrów.

Co czeka branżę? Walczymy o przetrwanie. Nikt nie chce się zamykać, ale jeśli lockdown będzie przedłużany to nie będzie innego wyjścia. Jest to jednak perspektywa, którą wolimy "wypierać". Jest to nie do pomyślenia patrząc na globalny boom na escape roomy, wyjątkowe miejsce, które na tej scenie jeszcze 2 lata temu zajmowała polska branża. Pasjonaci escape roomów są na całym świecie, można już mówić o ruchu sportowym, czyli ekipach, które odwiedzają rocznie kilkadziesiąt, a nawet kilkaset pokoi i rywalizują z innymi na czas wyjścia. Escape roomy wykorzystywane są przez duży biznes (np. banki) jako narzędzie rekrutacji, największe światowe wytwórnie filmowe tworzą własne pokoje na potrzeby premier filmowych. Nie chce się wierzyć, że Polska miałaby z tej sceny tak po prostu zniknąć. Nasza branża ma odrębne PKD, ale nie jest z nią prowadzony żaden dialog. Decyzje zapadają autorytarnie, bez zapoznania się ze specyfiką i uwarunkowaniami działalności. Wysyłamy pisma do wielu różnych instytucji i oferujemy rozmowę - czasem przychodzą odpowiedzi, że "sprawa jest rozpatrywana i przekazywana dalej", ale na tym się kończy.

