Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia: szczepionkę AstraZeneca można podawać osobom bez ograniczeń wiekowych

Szef grupy doradczej, Alejandro Cravioto, przyznał, że brakuje pełnych danych na temat skuteczności szczepionki dla osób powyżej 65 roku życia, co skłoniło wiele krajów do odradzania jej stosowania u osób starszych. Ale dodał, że reakcja tej grupy nie może różnić się od reakcji grup młodszych. I dlatego zaleca stosowanie tej szczepionki dla ludzi powyżej 18 lat bez górnej granicy wieku.

Biorąc pod uwagę dostępne dowody, WHO zaleca stosowanie szczepionki u osób w wieku 65 lat i starszych - stwierdziła 15-osobowa grupa doradcza w swoich nowych zaleceniach. Stwierdzono, że szczepionka Covid-19 może być też stosowana w miejscach, w których występują różne „warianty”, koronawirusa..

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uznali, że szczepionka AstraZeneca-Oxford Covid-19 może być stosowana u osób w wieku powyżej 65 lat.

Alarm podniesiono, gdy badanie na Uniwersytecie Witwatersrand w Johannesburgu wykazało, że ​​szczepionka AstraZeneca zapewnia jedynie „minimalną” ochronę zdrowia wywoływanym przez wspomniany wariant koronawirusa. To zła wiadomość dla biednych krajów, które liczyły na większą dostępność, przystępną cenę i korzyści logistyczne, jakie daje szczepionka AstraZeneca.

Jednak WHO ostrzega przed odrzuceniem szczepionki, wskazując na niewielki rozmiar i prawdopodobnie problematyczną metodologię badania w RPA. Szczepionka AstraZeneca, brytyjsko-szwedzkiego giganta farmaceutycznego, jest częścią Covax, programu WHO, który zakłada możliwość dostaw szczepionek przeciwko Covid-19 dla biedniejszych krajów.

WHO ma zdecydować w przyszłym tygodniu, czy wydać zezwolenie na awaryjne stosowanie szczepionki AstraZeneca w przypadku dawek szczepionki wyprodukowanej w Indiach i Korei Południowej.

Jeśli zostanie przyznana, dawki z tych witryn mogą zacząć być dystrybuowane do niektórych z najbiedniejszych krajów świata za pośrednictwem Covax.

Jak dotąd WHO przekazała jedynie wykaz zastosowań awaryjnych szczepionce Pfizer, chociaż kilku innych producentów rozpoczęło proces oceny, w tym AstraZeneca i Moderna.