Eksperci Rady Europy przyjeżdżają do Polski. Będą sprawdzać jak Polska wywiązuje się z Konwencji stambulskiej

Do Polski w poniedziałek przyjadą członkowie specjalnie powołanej grupy GREVIO, czyli Group of Experts on Action Against Violence against Women and Domestic Violence, którzy badają realizację zapisów Konwencji stambulskiej, czyli tzw. konwencji antyprzemocowej.

Jak podaje TVN 24, przedstawiciele GREVIO chcą odbyć spotkania z przedstawicielami rządu, Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacji pozarządowych, wśród których których wymienianie są Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jak wynika z ustaleń portalu, cały czar trwają rozmowy dotyczące wizyty ekspertów w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wizyta przedstawicieli GREVIO w Polsce ma potrwać około 5 dni.

Polska Konwencję stambulską podpisała w 2012 roku, a ratyfikowała trzy lata później, w 2015 roku.