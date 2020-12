Eksperci ostrzegają. Oszuści wyłudzają dane do logowania na Facebooka

UOKiK: 723 mln zł kary dla Biedronki. "Tego typu praktyki niszczą podstawy uczciwej konkurencji i odpowiedzialności za kontrahentów"

- Spółka Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci sklepów Biedronka zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w nieuczciwy sposób zarabiała kosztem dostawców produktów spożywczych. Jak napisano w komunikacie, to największa do tej pory sankcja za wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Maksymalna kara za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w branży rolno-spożywczej może wynieść do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.